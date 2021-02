Sundhedsmyndigheder undlod »supervigtig« detalje til pressemødet

På onsdagens pressemøde, hvor den kommende genåbning blev annonceret, meddelte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sammen med Statens Serum Institut, at den britiske mutation af coronavirussen B117 kunne føre til mange flere indlæggelser sammenlignet med andre varianter.

»Der ser ud til – med det data, vi har til rådighed – at være omkring 60 procent større risiko for at blive indlagt, hvis man bliver smittet med B117. 60 procent mere risiko for at blive indlagt«, understregede sundhedsministeren, der også forklarede, at tallene var indregnet i scenarierne for genåbningen af samfundet.

Men til pressemødet onsdag eftermiddag undlod både sundhedsminister og Statens Serum Institut – modsat en pressemeddelelse fra Statens Serum Institut om samme – at nævne en væsentlig nuance, som konstitueret faglig direktør ved netop Statens Serum Institut Tyra Grove Krause selv kalder »supervigtig«: