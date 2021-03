Færre får ny nyre fra en levende donor

Fordelen ved at modtage en nyre fra en levende donor frem for en afdød er til at tage at føle på: Nyren holder ofte længere, og transplantationen kan times til at foregå, allerede inden en nyresyg patient bliver så dårlig, at han eller hun får behov for dialyse og måske mister både arbejdsevne og en god portion livskvalitet, fordi kroppen bliver mere og mere slidt.

Alligevel bliver der foretaget væsentlig færre transplantationer efter levende donation end tidligere. Således fik blot 78 patienter med nyresvigt sidste år en nyre fra en levende donor, mens det i 2015 gjaldt 119 transplanterede. Det svarer til, at knap halvdelen af det samlede antal nyretransplantationer i 2015 blev foretaget med en nyre fra en levende donor, mens det i 2020 var under en tredjedel.

I Foreningen 7Liv, som arbejder for helt at fjerne ventelisterne til organtransplantation, er formand Karin Riis-Jørgensen foruroliget over udviklingen.

»Donation fra en levende donor bør være førstevalg til alle med nyresvigt. Rundt om i Europa bliver levende nyredonation i stigende grad accepteret som den foretrukne behandlingsform, fordi der er så mange fordele. Sådan bør det også være i Danmark«, siger hun.