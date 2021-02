Overlæge i Norges sundhedsstyrelse: Åbne skoler kan faktisk begrænse smitte

Holdes skolerne åbne for de ældre elever under coronapandemien, kan man ikke per automatik konkludere, at flere børn og unge nu vil blive smittet med covid-19.

Tværtimod kan åbne skoler potentielt bidrage til at begrænse smitte – i hvert fald når det gælder de ældre elever i folkeskolen og på gymnasier.

Sådan lyder vurderingen fra Margrethe Greve-Isdahl, som er norsk overlæge og specialist i børnesygdomme på Folkehelseinstituttet, den norske sundhedsstyrelse.