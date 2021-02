Partier trækker minister i samråd om smitteopsporing: Hvorfor har vi ikke lært af Norge?

Den danske smitteopsporing er langt fra bestået, da alt for få nære kontakter bliver kontaktet, ifølge Radikale Venstre og SF, der derfor indkalder sundhedsminister Magnus Heunicke til samråd for at høre, hvorfor vi endnu ikke har lært af andre landes erfaringer. Ministeriet er i dialog med Norge for at gøre netop det, oplyser ministeren.