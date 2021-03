Derfor presser 73 coronapatienter hospitalet i Hillerød

Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth på Nordsjællands Hospital er ikke bange for, at hendes hospital vil kollapse under en forventelig tredje epidemibølge. Hun er overbevist om, at erfaringerne fra de to første coronabølger og et vaccineret frontpersonale vil gøre det lettere at håndtere. Men hospitalsdirektøren erkender, at det er en krævende opgave.

Eksperter under Statens Serum Institut beregnede i sidste måned, at den delvise genåbning af samfundet kunne medføre omkring 870 indlagte covid-19-patienter midt i april. Siden har eksperterne nedjusteret, hvor mange der ventes at være indlagt midt i april, men hvis Danmark på et tidspunkt får 870 coronaindlagte, vil omkring 73 af dem ende i sengene i Hillerød.

»Vi har 45 lunge- og infektionsmedicinske sengepladser alt i alt hos os, og det er der, borgere med covid-19 hører til. Så 73 covid-19-patienter vil være tæt på en fordobling af den samlede kapacitet på afdelingen«, siger hun.