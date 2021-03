Bente Klarlund: Det ligger ikke kun i familien. Du kan selv skrue op og ned for de gener, der skal forme dit liv

I vores familie er vi alle sammen overvægtige’. Eller ’i vores familie bliver vi meget gamle’. Sådan hedder det i visse familier. Vores gener bliver taget til indtægt for mangt og meget, og sandt er det, at arvemassen betyder rigtig meget for, hvordan vi ser ud, om vi har svært ved at holde vægten, og om vi kan modstå sygdom og dermed blive meget gamle.

Men uanset hvilke gener vi har arvet, kan vi påvirke deres funktion. Det er faktisk gammeldags at stille spørgsmålet: Er det arv eller miljø? Vi er født med det arvemateriale, vi nu engang har. Arvematerialet, altså generne, består af dna, som oversættes til rna, som igen oversættes til proteiner. Og det er proteinerne, som udfører langt de fleste af cellens og dermed kroppens funktioner.