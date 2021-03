Skal jeg have flere forskellige typer vaccine for at være godt beskyttet?

Birger Niss: Hvis man efter vaccination med enten den ene eller anden type vaccine er i den gruppe, vaccinen ikke er effektiv over for, kan det så ses på en efterfølgende blodprøve, at der ikke er dannet særlig mange antistoffer? Det kunne jo være rart at vide, om den hellige grav var velforvaret eller ej.

Jeg forstår, at man efter at være smittet med covid-19 har en noget mere bredspektret immunitet end den, man opnår med vaccine. Ville man kunne opnå en bredere immunitet, hvis man blev vaccineret med flere vacciner af forskellig type?

Bente Klarlund Pedersen: Det er ret enkelt at tage en blodprøve og måle, hvor mange antistoffer man har dannet efter en vaccination eller en infektion med covid-19. Men skal man have et fuldt billede af, hvor immun man er, skal man også undersøge mængden af de såkaldte hukommelses-B-celler, som er de celler i immunforsvaret, der husker coronavirus og danner nye antistoffer hurtigere og i større mængde, næste gang kroppen møder coronavirus.

Derudover skal man måle mængden af coronaspecifikke T-celler – både den type T-celler, som hjælper B-cellerne med at udvikle sig til de rigtige hukommelsesceller, og den type dræber-T-celler, som kan finde og dræbe de af kroppens egne celler, som er inficeret med coronavirus. Sådanne undersøgelser kan man foretage i forskningsøjemed, men i praksis er det umuligt at udføre dem på store grupper.

Det er i den forbindelse vigtigt at fremhæve, at de personer, der er vaccineret og alligevel bliver smittet, får en mild infektion. Vaccinen yder altså beskyttelse mod den alvorlige infektion.