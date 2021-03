Spørg Bente Klarlund: Har stående arbejdsstilling samme effekt som en gåtur?

Troels: Ved man noget om effekten af at stå op ved sit skrivebord i forhold til at sidde ned på en stol? Du skrev i et svar, at man skal løbe en halv eller gå en hel time for at neutralisere en lang arbejdsdag, hvor man sidder 8 timer foran skærmen.

Jeg står selv op hele dagen, og det føles meget bedre – ikke bare for ryg og nakke, men for hele kroppen. Jeg forestiller mig, at man ved at stå op i 8 timer opnår en del af samme effekt som ved at gå en tur

Bente Klarlund Pedersen: Der findes en hel del studier, der ser på effekten af at afbryde stillesidning ved at stå, gå eller på anden måde være fysisk aktiv. Studierne er forskellige, hvad angår, hvor hyppigt man bryder stillesidningen, samt i hvor lang tid og ved hvilken intensitet man er fysisk aktiv. Det er også forskelligt, om man ser på effekten på sukker- eller fedtstofskiftet eller på andre sundhedsparametre.

Der tegner sig ikke et helt ensartet billede af, hvordan man bedst bryder stillesidning, men der er ingen tvivl om, at man skal undgå at sidde stille i 8 timer i træk foran en skærm, enten ved at stå en stor del af tiden eller ved gå lidt omkring, især når man har spist. Alternativt kan man bryde de 8 timer med egentlig motion i form af rask gang, løb, cykling eller andet.

