Spørg Bente Klarlund: Når det handler om vægttab, er der ingen forskel på, om du skærer ned på indtaget af fedt eller kulhydrater

Anonym: Min svigerdatter er midt i 30’erne og er fra naturens hånd lidt buttet, især på lår og bagdel, men på ingen måde tyk. Selv om hun spiser sundt og ikke for meget, tager hun let på i vægt. Hun har igennem årene prøvet forskellige slankekure og har nu besluttet, at hun fremover vil undgå kulhydrat i enhver form.

Jeg vil rigtig gerne støtte min svigerdatter, men jeg har svært ved at forstå, at det kan være sundt at skære helt ned på en af vores vigtige energikilder. Hvad mener du?