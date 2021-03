Nye beregninger: Udeliv blev lukket ned, selv om smittefaren er minimal

En frisk prognose fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at det ikke vil koste det store i forhold til ekstra smitte og ekstra indlæggelser at åbne udendørs idræt, fritidsliv og kulturinstitutioner med visse forholdsregler.

Det glemte eksperterne bare att om, da der skulle lukkes ned igen, vurderer en ekspert, professor i Sundhedsøkonomi Jes Søgaard fra SDU.

»Virologerne har hele tiden vidst, at udendørs kontakter smitter mindre end indendørs kontakter. Men da den anden bølge kommer fra november og frem, glemmer man at lave den skelnen. Med den nye prognose ved vi, at det ville have haft meget lidt betydning for spredningen af smitten, hvis de udendørs aktiviteter var forblevet åbne«, siger Jes Søgaard.

Dermed står det klart, at netop de udendørs aktiviteter, som betyder meget for befolkningens sundhed og personlige frihed, har været lukket uden grund.

»Lige netop de udendørs sportsgrene og andre udendørs aktiviteter slår kraftigt igennem på menneskers trivsel. Både den umiddelbare oplevelse af trivsel, når du er midt i dine aktiviteter, sundhedskonsekvenserne bagefter og når det gælder den enkeltes frihedsrettigheder«, siger Jes Søgaard.