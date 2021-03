Virolog efter nye smittetal: Får mig til at tro på, der bliver mulighed for yderligere genåbning

Antallet af daglige smittetilfælde har været mellem 400-600 i to uger. Antallet af indlagte falder igen.

Der er det seneste døgn registreret 532 nye smittetilfælde i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) tirsdag.

De seneste positivtilfælde er fundet blandt 128.482 test, hvilket giver en positivprocent på 0,41 procent.

Begge dele er i tråd med udviklingen den seneste tid, hvor der har været 400-600 nye smittetilfælde om dagen, mens positivprocenten har svinget mellem 0,30 og 0,49.

Smittetallene er altså forblevet lave, og det har ikke ført til øget smitte, at de yngste skoleelever 8. februar fik lov til at vende fysisk tilbage på skolebænken.

Det konstaterer Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet. Og det giver professoren håb om mere genåbning.

»Nu skal vi lige se konsekvensen af den genåbning, der startede mandag. Men umiddelbart vil jeg sige, at det får mig til at tro på, at det bliver muligt med yderligere genåbning«.

» Vi har meget ubrugt kapacitet på sygehusene, for der er meget lave indlæggelsestal«, siger Søren Riis Paludan.

På landets sygehuse er antallet af indlagte med coronavirus det seneste døgn faldet med 11 til 232 patienter.

Færre på intensiv afdeling

Heraf er 39 indlagt på intensiv, hvilket er fem færre end i mandagens opgørelse. 20 af de indlagte på intensiv er tilkoblet en respirator.

Antallet af indlagte nåede det hidtil højeste niveau i begyndelsen af januar, men er siden faldet med omkring 75 procent.

Der er det seneste døgn registreret to nye coronadødsfald i Danmark. Samlet har Danmark haft 2367 dødsfald det seneste år.

Foruden de 532 nye bekræftede smittetilfælde, som er fundet med PCR-test, er der fundet 114 tilfælde i 50.221 lyntest.

Det er uvist, hvor stort et overlap der er mellem personer, der både får en positiv lyntest og PCR-test. Derfor kan man ikke lægge tallene sammen.

Vaccinationerne fortsætter med at blive rullet ud i landet. Det seneste døgn har 11.017 fået første stik med en vaccine.

Samlet har 429.887 personer fået det første af to stik. Det svarer til 7,4 procent af befolkningen.

184.435 personer har fået begge stik. Det svarer til 3,2 procent af befolkningen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle over 16 år, der vil have en vaccine, kan være færdigvaccineret 27. juni.

ritzau