»Opmuntrende«: Halvt så mange operationer blev udskudt under anden bølge

Vinterens bølge med covid-19 har været længere og højere end den første bølge i foråret 2020 med omkring fire gange så mange patienter indlagt. Men alligevel har hospitalerne klaret sig med at udskyde betydeligt færre operationer, end da epidemien spredte sig i Danmark i marts og april 2020.

»Vi har haft en mere intelligent nedlukning under anden bølge, hvor vi så vidt muligt har prøvet at have andre dele af sundhedsvæsnet åbent. Derfor har vi udskudt cirka halvt så mange operationer som under første bølge«, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for regionsrådet i Region Hovedstaden, der sammen med Region Sjælland har været hårdest ramt af epidemien. To tredjedele af alle covid-indlæggelser har været øst for Storebælt på de to regioners hospitaler.

Da epidemien ramte hospitalerne i marts sidste år, blev behandlinger, som ikke var akutte og livstruende, udskudt, og patienters ret til hurtig hjælp blev suspenderet. Fokus var på corona, og det er tidligere anslået, at op mod 30.000 operationer på landsplan blev udskudt under den første bølge.

Da antallet af covid-indlæggelser igen steg dramatisk i december, måtte Region Hovedstaden trække i bremsen og udskyde planlagte operationer i tre uger, og perioden blev siden forlænget med to uger. Især inden for det ortopædkirurgiske område er operationer blevet udskudt. Typisk knæ, hofter og ryg. En del af patienterne har taget imod et tilbud om at blive behandlet på privathospital, mens andre har ventet. Det er ikke alle, der har været lige tilfredse med ventetiden.

»Jeg har blandt andet fået en henvendelse fra en borger, som havde ventet et år på at få en dato for en højt specialiseret behandling, som kun udføres meget få steder. I de tilfælde har vi ikke mulighed for at sende patienten videre. Vi har behandlet dem, hvis det er livstruende, men hvis det alene er noget, der nedsætter livskvalitet, har vi ikke kunnet levere behandlingen, og det er problematisk«, fortæller Hæstorp Andersen.