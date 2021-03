Nye anbefalinger om AstraZeneca giver en hurtigere udrulning af vacciner i Danmark

Indtil i dag har Sundhedsstyrelsen ikke anbefalet, at vaccinen fra AstraZeneca kan bruges til ældre over 65 år. Ligesom anbefalingen har været, at det andet stik bør gives omkring en måned efter det første.

Nu ændrer Sundhedsstyrelsen så kurs, så alle borgere kan få vaccinen, ligesom andet stik kan modtages hele tre måneder efter første. Det gør det muligt at få flere vaccineret tidligere.

I Skotland har de primært brugt AstraZeneca-vaccinen, også til de ældste borgere, og det har overbevist styrelsen.

»Resultaterne fra Skotland er glædelige. De viser et stort fald i risiko for indlæggelseskrævende COVID-19, også blandt ældre«, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg i en pressemeddelelse.

Samtidig åbner Sundhedsstyrelsen muligheden for i højere grad at udskyde borgernes revaccination, altså det nødvendige andet stik. Det her hele tiden regulatorisk været muligt at give det andet stik AstraZeneca efter op til 12 uger. Men indtil nu har myndigheden anbefalet revaccination »efter 4 uger eller snarest derefter«.

Fremover kan det andet stik planlægges i hele 4-12 ugers intervallet:

»Det vil frigøre vacciner fra de begrænsede sendinger vi får, så flere kan modtage første stik hurtigere. Dermed når vi hurtigere en immunitet i befolkningen, og vores forventning er også, at det vil føre til bedre epidemikontrol«, siger Bolette Søborg.

Ifølge Camilla Foged, professor i vaccinedesign og -levering, vil ændringerne give store fremskridt for Danmarks vaccineudrulning.

Både for den enkeltes beskyttelse og for samfundets epidemikontrol vil det således være at foretrække, at borgernes revaccination udskydes fra 4 til tæt på de 12 uger, siger hun:

»Der er valide studier, som viser, at jo længere man trækker andet stik mod de 12 uger, jo bedre er effekten, så derfor ser det ud til at være en fordel at udskyde det andet stik. Det har samtidig den positive sideeffekt, at man dermed kan vaccinere flere mennesker hurtigere, så både i forhold til at beskytte den enkelte og af hensyn til epidemikontrollen vil det være fornuftigt at vente med det andet stik til efter 12 uger«, siger Camilla Foged fra Institut for Farmaci ved Københavns Universitet.

Ifølge vaccinekalenderen vil styrelsens nye anbefalinger for alvor gøre en forskel i slutningen af marts. Således forventes der i de to sidste uger af denne måned i alt leveret knap 230.000 doser fra AstraZeneca. Det er næsten lige så mange doser, som i alt er kommet fra AstraZeneca de foregående 6 uger.

Vil skabe fleksibilitet i udrulning

Så sent som i slutningen af februar lød beskeden fortsat fra sundhedsmyndighederne, at AstraZeneca-vaccinen ikke burde gives til ældre over 65. Men det er nu ændret.

Grunden til, at den britisk-svenskudviklede vaccine i første omgang ikke blev anbefalet til ældre, skyldtes, at den ikke var testet tilstrækkeligt på ældre over 65 år.

Men en nyere undersøgelse ud fra sundhedsdata i Storbritannien viser altså, at AstraZeneca-vaccinen reducerer risikoen for at udvikle covid-19, der kræver indlæggelse, med 80 procent blandt personer over 80 år. Derfor skiftes der nu syn på vaccinen.

Professor Camilla Foged, siger, at også ændringen af aldersgruppen vil gøre hele vaccinerulningen mere fleksibel.

»Det vil helt klart lette logistikken, at denne tredje vaccine også kan gives til de ældre borgere«, siger hun.

Men vaccineudrulningseksperten forstår godt, hvis folk står lidt forvirrede tilbage:

»Årsagen var, at producenten ikke havde fremsendt data til EMA (den europæiske lægemiddelstyrelse, red.) med tilstrækkeligt mange testpersoner i gruppen over 65. Nu er der publiceret nye data om effekten ved at vaccinere også de ældre med AstraZeneca-vaccinen, og de ser fagligt meget fine ud«.

Hverdagen vender hurtigere tilbage

Den nye aldersgrænse for brugen af den tredje godkendte vaccine i Danmark vil betyde, at hverdagen hurtigere vil blive normal igen, vurderer også Allan Randrup Thomsen.

»Jeg mener ikke, at der er nogen ulemper ved at bruge vaccinen på de sårbare. Det kommer til at betyde, at flere bliver vaccineret, så processen bliver speedet op. Og vi ved, at jo hurtigere vi vaccinerer, jo hurtigere ville vi kunne åbne samfundet op. Når de mest sårbare er vaccineret, så har vi jo næsten forhindret alle dødsfald og mange indlæggelser«, siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har godkendt Astra-Zeneca-vaccinen til alle voksne for et stykke tid siden. Organisationen har efterladt det op til de enkelte lande at vurdere, hvilke borgere der skulle stikkes med vaccinen, og hvornår det andet stik skulle gives inden for 4-12 uger.

WHO (Verdenssundhedsorganisationen) har siden midten af februar også sagt god for vaccinen til brug på samfundets ældste.

Frankrig gik som det første land i EU ud i mandags med beskeden om, at de nu også vil bruge vaccinen til borgere mellem 65 og 75 år. Torsdag morgen var det Tysklands tur, og nu kommer så Danmark med samme kursskifte.

Nemmere at håndtere

Noget af det, der adskiller vaccinen fra Moderna og Pfizers, er, at vaccinen ikke skal opbevares ved ekstreme minusgrader, som de to øvrige vacciner. Sammenlignet med Pfizers opbevaring i minus 72 grader og Modernas i minus 18 grader i gennemsnit, skal AstraZenecas vaccine opbevares i køleskab mellem 2 til 8 grader.

AstraZeneca-vaccinen gør det nemmere at køre den ud til udsatte borgere, som der netop nu skal vaccineres i eget hjem.

Torsdag indgik Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om, at egen læge allerede fra fredag kan tage på lægebesøg og vaccinere svært immobile eller sengeliggende borgere i eget hjem over 85 år. Eller 65 år, hvis de modtager både personlig pleje og praktisk hjælp og borgere over 85 år.

På den måde skal udsatte borgere, der længe har været isolerede, ikke troppe op i et stort vaccinecenter sammen med flere hundrede andre stikklare borgere.

Det, at vaccinen kan opbevares ved en varmere temperatur end de andre to, betyder også, at flere kan vaccinere, mener virologiprofessor Allan Randrup Thomsen.