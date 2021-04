Den praktiserende læge: Video gør det nemmere at gå til lægen

Han har haft konsultation med håndværkeren, som holdt ind på en rasteplads og tog sin telefon frem. Med den gamle mand med dårligt hjerte, der var glad for at slippe for turen til lægen, og med børn med snotnæser, som han mødte på den tablet, hvor barnet normalt ser ’Thomas Tog’.

Praktiserende læge Rasmus Dahl-Larsen har i den grad taget de virtuelle konsultationer til sig.

»Rigtig meget kan klares ved en konsultation med video, og så slipper folk for turen herop«, siger Rasmus Dahl-Larsen, hvis klinik ligger i Odense SØ.

Han var med til at teste appen ’Min læge’, da den var ny, og i dag foregår 15-20 procent af hans konsultationer på video. Selv om udviklingen allerede var i gang, var pandemien med til at skubbe på, fordi smitten skulle stoppes.

Rasmus Dahl-Larsen ser mange fordele ved konsultationer på video, og han oplever også, at patienterne er glade for det. En del ældre patienter skal bare til kontrol og er glade for at kunne gøre det hjemmefra, og folk, som er i arbejde, slipper for at skulle tage fri for at se lægen i måske fem-syv minutter. Også når det gælder syge børn, har Rasmus Dahl-Larsen gode erfaringer med at tilse dem på video.