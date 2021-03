Er du klar til russisk vaccine? EU undersøger nu Sputnik-V

Vil du vaccineres mod corona med den russiske vaccine Sputnik V?

Det spørgsmål er lige pludselig blevet relevant for borgere i EU, for det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har torsdag formiddag oplyst, at det netop har indledt et såkaldt ’rolling review’ af den russiske vaccine.

Det betyder, at EU’s vaccineeksperter vil gennemgå data bag den russiske vaccine i takt med, at de bliver tilgængelige med henblik på, at vaccinen på sigt kan blive brugt i kampen mod covid-19 også i EU.

Undersøgelsen vil ske på baggrund af laboratoriedata og data fra de kliniske forsøg, der er foretaget i mennesker. For det tyder på, at vaccinen både kan udløse de vigtige antistoffer og de immunceller, som gør kroppen i stand til at modstå en virusinfektion med sars-cov-2-virus, der medfører covid-19-sygdommen.

»EMA vil evaluere data i takt med, at de bliver tilgængelige for at afveje om fordele overstiger risici. Rolling review vil fortsætte indtil der er nok evidens til rådighed for en formel ansøgning om markedsføringstilladelse«, skriver EMA i en pressemeddelelse.