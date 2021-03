»Det er jo helt fantastisk«: Københavns Kommune afblæser coronaalarm i nordvestkvarteret

Der er ikke fundet yderligere smittede med den sydafrikanske coronavariant i Københavns Nordvestkvarter.

Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Fredag i sidste uge kunne kommunen fortælle, at Styrelsen for Patientsikkerhed havde fundet et udbrud med den sydafrikanske variant.

Varianten er især frygtet, fordi den er mere smitsom end den gængse form for coronavirus, og fordi den kan være mere modstandsdygtig over for vacciner.

Efter sidste uges fund har der været iværksat en massiv testindsats i området. Torsdag har Styrelsen for Patientsikkerhed kunnet fortælle kommunen, at der ikke er fundet nye smittede med den sydafrikanske variant.

»Det er jo helt fantastisk, at der ikke har fundet flere smittede med den sydafrikanske variant efter udbruddet i Københavns Nordvest-kvarter. Det viser, at det er muligt at reagere hurtigt og effektivt«, siger Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF).

»Jeg er så glad, og jeg vil gerne sige et kæmpe stort tak til alle de mange københavnere i Nordvest, som lyttede til vores opfordring om at blive testet. Det er samfundssind på den helt store klinge«, siger hun.

Flere end 3.500 mennesker blev testet i weekenden

De seneste dage har Københavns Kommune stemt dørklokker i området, hvor smitten var sket. Kommunens medarbejdere er gået fra dør til dør og har tilbudt beboerne at blive testet i et mobilt center, der stod klar på vejen, eller i et lokale i boligselskabet, som var indrettet til formålet.

Alle beboere har desuden modtaget sms’er med en opfordring om at lade sig teste på dansk og engelsk med henvisning til informationer på 12 sprog.

Der blev uddelt flyers og hængt plakater op, og boligselskabet har fået hjælp til rengøring af fællesarealer, så ingen bliver smittet ved at røre ved overflader i fællesvaskeriet eller opgangen, oplyser Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning.

Og indsatsen har haft en effekt.

Flere end 3500 personer blev testet sidste weekend alene i det ene pop up-testcenter, som Region Hovedstaden og Københavns Kommune oprettede på Frederikssundsvej.

Det kan dog ikke udelukkes, at der fremover kan dukke nye smittetilfælde med den sydafrikanske variant op.

Derfor opretholder regionen og kommunen et pop up-testcenter i Nørrebrohallen hele næste uge, og derudover er der alle de øvrige testcentre rundt om i byen.

Ifølge den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) er der i perioden 10. januar til 24. februar fundet i alt 17 tilfælde med den sydafrikanske variant.

De 17 tilfælde har været fordelt mellem alle fem regioner - dog har der været flest i Region Hovedstaden.

Ritzau