»Unge bliver mere afhængige, når de begynder tidligt. Derfor er faldet en virkelig god nyhed«

De gode nyheder kæmper ikke ligefrem om pladsen i øjeblikket, hvor coronaepidemien snart har holdt samfundet og vores almindelige liv i et jerngreb gennem et år. Men en ny undersøgelse får Kræftens Bekæmpelse til at støve et af de mest opmuntrende tillægsord af. Resultaterne er nemlig »fantastiske«, lyder det fra foreningen.

Genstanden for denne begejstring er den årlige undersøgelse af danskernes rygevaner, som har været imødeset med spænding, fordi den giver det første fingerpeg om, hvilken betydning det har for især unges rygning, at prisen for en pakke smøger gældende fra 1. april sidste år blev hævet fra cirka 40 til 55 kroner. Det korte svar er, at flere unge kvitter røgen eller helt undlader at tænde den første cigaret.

Samlet set ryger 18 procent af voksne danskere enten dagligt eller lejlighedsvist, viser undersøgelsen, der er gennemført i andet halvår 2020 i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Det er to procentpoint mindre end i 2019.

Det »fantastiske« er, at det særligt er hos unge i alderen 15 til 29 år, at faldet er mest markant. I den aldersgruppe er andelen, som enten ryger dagligt eller en gang imellem, faldet fra 26 procent til 23 procent. Det er navnlig andel daglige unge rygere, som er gået ned; nemlig fra 13 til 10 procent. Da et bredt flertal i Folketinget efter flere års pres fra læger, foreninger og andre fagfolk hævede priserne, var det netop for at skåne unge fra tidligt i livet at blive afhængige af at ryge.