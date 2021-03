Børns overvægt er dybt kompleks

I denne uge udkom en ny, stor rapport om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Politiken er dykket ned i den for at finde ud af, hvilke faktorer der påvirker børns vægt og i et indviklet samspil kan lede til, at hvert 5. danske barn i dag har for mange kilo på kroppen.