Professor: Hvis Folketingets epidemiudvalg var en af mine studerende, var det dumpet

Hvis Folketingets epidemiudvalg var en studerende, som skulle aflevere sin første opgave til klinisk professor Jens Lundgren fra Rigshospitalet, så var udvalget dumpet.

»Den politiske beslutning var ikke baseret på en faglig forståelse«, siger professoren, efter at et flertal i epidemiudvalget mandag gav grønt lys for at indføre krav om isolation i Vollsmose.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) havde bedt udvalget om lov til at kræve både tests og isolation af borgerne i Odense-bydelen. Kun Dansk Folkeparti var med på, at der skal udstedes bøder til Vollsmose-borgere, som ikke lader sig teste, så det var der ikke flertal for. Men SF ville gerne gå med til at uddele bøder til de smittede i bydelen, som ikke overholder isolation, og dermed var der flertal for det forslag.

Men ifølge Jens Lundgren hænger de to forslag sammen. Han er en af de to eksperter, som den nye epidemikommission havde et 45 minutter langt møde med søndag, sådan som den nye epidemilov kræver.

Her gjorde han det klart, at tvangstests og -isolation kan være en sidste udvej i områder, hvor det er umuligt at dæmpe en høj smitte på anden måde, men at han generelt er bekymret for tvangstiltag. Eksperterne udtalte sig derimod ikke om at lade tvangsisolation stå alene.