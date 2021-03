Læger tjente millioner på ligegyldige coronasvar - nu er aftalen opsagt

Landets praktiserende læger har siden juni kunnet opkræve et gebyr fra regionerne, hvis de sender en mail til patienterne om, at deres coronatest er negativ. Det er sket, selv om borgerne kan finde oplysningen på sundhed.dk.

Men nu er det slut. Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har nemlig opsagt aftalen fra onsdag den 10. marts.

Det oplyser Danske Regioner på sin hjemmeside.

De praktiserende læger har med aftalen kunnet opkræve 45,72 kroner for hver besked, de har videregivet til en patient.

Gebyret må ifølge aftalen dog kun opkræves, hvis der er faglig begrundelse for det.

Ikke desto mindre er regningen over månederne løbet op i 23,4 millioner kroner.

Flere medier kunne i februar berette, hvordan regionerne to gange siden juni har indskærpet over for lægerne, at ordningen ikke blev brugt efter hensigten. Også PLO præciserede det over for sine medlemmer i september.

To lægepraksisser har tjent en halv million hver

Ifølge Region Hovedstaden har eksempelvis to lægepraksisser i København og nord for København tjent hver omkring 450.000 kroner på at videresende de negative corona-testsvar mellem juni og december sidste år.

Dengang udtalte regionernes 1. næstformand Ulla Astman (S) over for Ritzau, at praksissen var i ’klar strid med aftalen’.

Danske Regioner skriver tirsdag, at man indgik aftalen om det ekstra gebyr for at kunne dække situationer, hvor lægen eksempelvis har mistanke om, at en patient er smittet med coronavirus, selv om vedkommende har fået et negativt testsvar.

Der er dog ikke længere behov for at kunne give en særlig ydelse ’i de få tilfælde’, hvor lægen mener, at det er nødvendigt at kontakte borgeren. Derfor opsiges aftalen, skriver Danske Regioner.

Regionerne og PLO er desuden i dialog om, hvorvidt det kan lade sig gøre at tilbagebetale nogle af pengene. Her er der dog endnu ikke fundet en løsning, lyder det.

ritzau