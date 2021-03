Efter aflyst 'Genåbningsfest' i København: »Vi overvejer alt, hvad vi gør. For vi er godt klar over, at der bliver kigget skævt til os, og at vi bliver udskammet. Det er jo ikke kun i pressen«

Der skulle have været ’Genåbningsfest’ på Bertel Thorvaldsens Plads og Højbro Plads i København i dag.

7.000 var tilmeldt arrangementet på Facebook. Men torsdag morgen dukkede der på ’Frihedsbevægelsens Fællesråds’, Facebook-side en video op, hvor en af arrangørerne bag, Malue Montclairre, oplyste, at arrangementet var aflyst.

Årsagen var dagens dårlige vejr. Især den kraftige vind, som forhindrede scenemanden i at sætte scenen op, gjorde det nødvendigt at aflyse.

»Han fortalte, at det blæste for meget, da han var dernede i morges. Dernæst var Storebæltsbroen lukket for lette køretøjer, som busser, hvilket gør, at mange deltagere ikke ville kunne komme frem«, forklarer Malue Montclairre, da Politiken får fat i hende.