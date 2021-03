»Skuffende« og »slattent«: Tre kvarters onlinemøde gjorde det ud for ekspertvurdering af tvangstest

45 minutters videomøde søndag formiddag klokken 11.00 og efterfølgende godkendelse af referatet senere samme dag. Det udgjorde hele den eksterne ekspertvurdering, som den nye epidemikommission byggede opbakningen til sin indstilling om tvangstest og -isolation af borgerne i Vollsmose på.

To eksperter, professorerne Allan Randrup Thomsen og Jens Lundgren, var inviteret til mødet af formanden for kommissionen, Svend Særkjær. Han er departementschef i Sundhedsministeriet og skrev også referatet af mødet.

Anders Beich, formand for de praktiserende lægers videnskabelige selskab, mener ikke, at man kan udføre ordentlig rådgivning på den måde.

»Det er skuffende, hvor lidt man kan nøjes med. Hvis epidemilovens krav om ekstern vurdering i dette spørgsmål er opfyldt ved at ringe til en virolog og en læge, er den lov for slatten«, siger han.

Anders Beich fremhæver, at eksperter i multikulturelle problemstillinger havde været relevante at inddrage i at bekæmpe smitten i netop Vollsmose. Det er da også blevet foreslået på møder med Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Han er en af de eksperter, som er med til at rådgive myndighederne om smitteopsporing.