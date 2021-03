Professor advarer mod grove generaliseringer af unges mentale påvirkning af coronakrisen

Børn og unge lider alvorligt under nedlukningerne, og coronakrisen har skadet deres mentale helbred. Sådan har advarsler lydt gentagne gange, senest ved partilederrunden på TV 2 torsdag aften, hvor politikerne stod i kø for at tale en samlet ungdoms mentale helbredt langt, langt ned.

»Vi vil have børn tilbage i skolen, de mistrives«, sagde Pia Olsen Dyhr, SF.

»Det er en pris, de skal betale resten af livet,« sagde Pernille Vermund, Nye Borgerlige.

»Det her er forfærdeligt, vi risikerer at tabe en generation på gulvet. Vi risikerer nogle mennesker, der kommer ud af det her mærket for livet«, sagde Jakob Ellemann-Jensen, Venstre.

Professor Vibeke Koushede, Institutleder på Institut for Psykologi, Københavns Universitet, ekspert i mental sundhed, advarer mod grove generaliseringer af unges mentale påvirkning af coronakrisen.