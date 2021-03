Spørg Bente Klarlund: Hvordan undgår jeg løbermave?

Anders: Jeg vil snart i gang med at løbe igen, men gider ikke at skulle risikere at skulle på toilettet, mens jeg er af sted.

Jeg er med på ikke at spise nogen måltider 2-3 timer inden motion. Er der nogen risici forbundet med at tage en diarrépille for at forebygge uheld? Jeg er 50 år, sund og rask. Cykler over 100 km om ugen til og fra arbejde og spiser en alsidig kost.