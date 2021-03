Indre blødninger og blodpropper: Frygt for hidtil ukendte bivirkninger ved AstraZeneca-vaccine

Frygten for helt usædvanlige og meget sjældne bivirkninger får stadig flere lande til at suspendere brugen af AstraZenecas coronavaccine. Det begyndte i Danmark og Norge i sidste uge, Holland og Irland kom til i weekenden, og i går besluttede Tyskland, Frankrig og Italien også til at lade kanylerne hvile.

Myndighederne undersøger nu sammen med Det Europæiske Lægemiddelagentur, om en række konkrete tilfælde kan tilskrives AstraZeneca-vaccinen, eller om der er tale et sammenfald af omstændigheder, som er forventeligt, når millioner bliver vaccineret.

Herhjemme har myndighederne blikket rettet mod en 60-årig kvindes død, mens Norge nu har oplevet to dødsfald efter vaccination. De døde og yderligere to yngre nyligt vaccinerede fra den norske sundhedssektor havde både blødninger og blodpropper kombineret med et meget lavt antal blodplader. Også Italien har oplevet to dødsfald under lignende omstændigheder. I det ene tilfælde endte komplikationerne i en hjerneblødning. Hverken nyhedsbureauer eller myndigheder fortæller dog, om italienerne manglede blodplader.

Blodplader er med til at få blod til at størkne, så et lavt antal blodplader indikerer normalt tyndt blod og dermed ikke høj risiko for blodpropper. Men i sjældne tilfælde, for eksempel ved svære infektioner, kan blodpladerne indgå i blodpropper, mens resten af blodet er så tyndt, at der opstår blødninger.

I første omgang lød begrundelsen for vaccinestoppet udelukkende på øget risiko for blodpropper. Både Det Europæiske Lægemiddelagentur og den britiske lægemiddelstyrelse var hurtige til at pointere, at der ikke er flere blodpropper blandt de vaccinerede end blandt befolkningen som helhed.