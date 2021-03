Læger: Heunickes ministerie er nedsmeltet

Sundhedsministeriet har siden coronakrisens begyndelse for godt et år siden oplevet en så massiv medarbejderflugt på alle centrale nøgleposter, at læger og eksperter nu frygter for, at det kan skade håndteringen af epidemien og styringen af selve sundhedsvæsnet.

Alle tre afdelingschefer er stoppet. Det samme er departementschefen og pressechefen. Og på niveauet under afdelingscheferne er omkring hver fjerde kontorchef stoppet. Det betyder, at der er skiftet ud på næsten alle ledelsesposter, og de fleste skift er sket siden efteråret.

»Det er sket en medarbejderflugt, så man kan tale om, at Sundhedsministeriet er nedsmeltet«, siger Jonatan Schloss, afgående direktør for Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Han har i et år været i særdeles tæt dialog med ministeriets departement om mængden af coronaopgaver – test, opsporing, vaccination og opgaveflytning.

Ministeriet opgør selv afgangen per kalenderår, og i 2020 fratrådte i alt 62 medarbejdere i departementet, oplyser ministeriet. Det er 44 procent flere end i 2019.