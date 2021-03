Statsministeren antyder yderligere genåbning før påske

Tredje bølge af pandemien skyller ind over en række større lande i Europa, mens diskussionen i Danmark går på, hvilke dele af samfundet, der skal åbne næste gang. Det skyldes, at smitten er relativt lav herhjemme.

Den yderligere åbning ventes at være omkring påske i starten af april. Men de borgerlige partier presser på for at få åbnet for, at flere skolebørn kan vende tilbage i institution allerede i morgen.

Tirsdag antyder statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketingssalen, at der godt kan blive åbnet hurtigere op end ventet.

»Det, der er vigtigt at sige, det er, at hvis vi ikke havde haft restriktioner i anden bølge, så tror jeg ikke, at vi havde haft de smittetal, vi har haft«.

»Der er stadig flere danskere, der bliver vaccineret, og flere lader sig teste flere gange om ugen. Også i dag har vi meget høje testtal. Alt det er med til, at vi har tingene under kontrol«.

»Derfor kan det godt være, at vi kan rykke frem, hvornår vi kan åbne mere«, siger Mette Frederiksen.

Epidemien er i ro

Kontakttallet er beregnet til 1,0, ligesom i den forgangne uge, oplyser sundhedsminister på Twitter. Det betyder, at epidemien hverken er til- eller aftagende.

Der er i det seneste døgn fundet yderligere 771 coronasmittede i Danmark, viser tal fra SSI.

Tallet dækker både PCR-test og lyntest. Antal indlagte falder med 4 til 207.

Fokus på børnene

Venstres formand peger på mistrivsel blandt børn og undrer sig over regeringens og støttepartiers tøven.

Hvorfor vil regeringen ikke have alle børn tilbage i skolerne, når det er tydeligt, at de mistrives efter et år med coronapandemien, lød det fra ham i spørgetimen.

»Folkesundhed handler om andet og mere end corona. Det handler om trivsel, det handler om mental sundhed«, siger han.

Venstre og de øvrige blå partier har gennem noget tid talt for, at alle børn skal tilbage i skole, efter at smittetallene med coronavirus har været lave gennem et stykke tid.

»Jeg forstår ikke, hvorfor regeringen og regeringens støttepartier, som ellers har travlt med at fortælle, hvor gerne de vil hjælpe børnene, ikke vil have børnene tilbage nu«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Regeringen og dens støttepartier blev for nylig enige om at lukke børn ind på skolerne igen, men for rigtig manges vedkommende sker det ikke på fuld tid.

Det gælder for eksempel for langt de fleste elever i 5.-8.-klasse, som må nøjes med at komme i skole én gang om ugen, og det skal være udendørs.

Mette Frederiksen mener, at Folketingets partier generelt nærer det samme ønske, altså at få børnene hurtigt tilbage i skole.

»Når det ikke kan lade sig gøre for nærværende, at alle børn og unge er tilbage på fuldt skema, som nogle partier har anbefalet, er det fordi, vi står lige dér, hvor mange andre lande går ind i en tredje bølge nu og lukker deres samfund ned. Vi er i gang med at genåbne«, siger hun.

»Og når der er en stor risiko for, at hvis man går for hurtigt frem og dermed potentielt sætter det over styr, vi har opnået og går ind i en tredje bølge, så vil det være klogere at gå fremad i trin, så vi ikke risikerer den tredje bølge, der kan betyde en tredje nedlukning af Danmark«.

»Det mener jeg, at vi skal undgå«, siger Mette Frederiksen.

Jakob Ellemann-Jensen er ikke imponeret over statsministerens svar.

»Så hvor man tidligere har argumenteret med, at et smitteudbrud i Ishøj gjorde, at man ikke kunne komme i skole på Samsø, så argumenterer man nu med, at smitteudbrud i Tjekkiet gør, at man ikke kan komme i skole på Lolland-Falster«.

»Det er godt nok en spændende udvikling«, siger Venstre-formanden.

Statsministeren indledte i sidste uge forhandlinger med Folketingets partier om yderligere genåbning af blandt andet skolerne.

Denne genåbning kommer dog ikke til at træde i kraft før efter påskeferien, da forhandlingerne først afsluttes 23. marts.

ritzau