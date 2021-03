»Det er decideret sundhedsskadeligt - usundt for både fysikken og psyken«

Fra begge sider af Folketingssalen lyder der en bøn til regeringen – hjælp de pressede medarbejdere i Sundhedsministeriet.

»Det er en meget, meget bekymrende situation, som Sundhedsministeriet står i. Og det er udtryk for et voldsomt arbejdspres det seneste år under corona«, siger Peder Hvelplund, Enhedslistens coronaordfører.

Det er stærkt bekymrende, siger også Venstre:

»En ting er selve coronahåndteringen, der fylder alt, men ministeriet står med utallige uløste opgaver, som det i månedsvis har skubbet foran sig, eksempelvis en tiårs plan for psykiatrien og ikke mindst en decideret sundhedsreform af det nære sundhedsområde, så vi får skabt bedre sammenhæng. Det vil kræve både politisk og administrative muskler, som bliver svært at håndtere med den vidensåreladning, vi desværre ser«, siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V).

Reaktionen fra Christiansborg kommer efter, Politiken har beskrevet, hvordan et af de vigtigste ministerier under den største sundhedskrise i 100 år, Sundhedsministeriet, er underlagt et ekstremt arbejdspres og har mistet en række chefer og nøglemedarbejdere på alle niveauer.