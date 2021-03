Eksperter maner til besindighed: »Hvis vi er ude i at diskvalificere en vaccine på baggrund af noget, der sker hyppigere ved brugen af p-piller, så er vi ude på en glidebane«

Husk nu at spise brød til.

Det er kort sagt beskeden fra Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme ved Københavns Universitet, efter at Ekstra Bladet lørdag kunne berette om to nye tilfælde af indlæggelser herhjemme – hvoraf den ene endte i et dødsfald – og som kan være relateret til AstraZeneca-vaccinen.

»I første omgang er det jo utroligt tragisk for de ramte og for deres familier. Men som samfund skal vi selvfølgelig fortsat sørge for at sætte tingene i det rette perspektiv. De her tilfælde er – hvis de overhovedet har en sammenhæng med AstraZeneca-vaccination – fortsat meget, meget sjældne«, siger professoren.