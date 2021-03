Hvornår er Danmark atter normalt?: Nu har vi fået en dato, men den kan hurtigt ændre sig

’Kom maj, du søde milde’ vil i år komme mildere og varmere end i årtier.

For et normaliseret, genåbnet Danmark er det, størstedelen af befolkningen higer efter. Og svaret på spørgsmålet – hvornår bliver Danmark normalt igen – leverede et bredt flertal af de politiske partier på Christiansborg i går aftes kort før midnat:

»Når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er vaccineret med første stik, vil det være en milepæl i epidemihåndteringen i Danmark. Risikoen for dødsfald og overbelastningen af sundhedsvæsnet som følge af corona vil falde meget markant, og samfundet kan genåbnes«, som der står i rammeaftale om plan for genåbning af Danmark.