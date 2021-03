Kan du huske dommedagstonerne efter nytår? Glem alt om dem. For en stund

Efter en dag, hvor en langsigtet plan om fuld genåbning af Danmark de kommende uger og måneder har fyldt dagsordenen, er det værd et øjeblik at spole hukommelsen tilbage og huske på, hvad det var, vi kom fra.

Vi er nu knap tre måneder inde i 2021, og virkeligheden er en ganske anden end de bedrøvelige scenarier, der blev malet frem lige efter nytår. Knap var det nye år gået i gang, før statsministeren 5. januar indkaldte til pressemøde på grund af en ny trussel på dansk jord ved navn B117. Den særligt smitsomme virusvariant var i fuld gang med at sprede sig i Danmark, den ville kvæle andre, mindre smitsomme varianter. Frederiksen sagde, at vi var ramt af »en ny og foruroligende udvikling i pandemien«, hun frygtede, at vi stod over for pandemiens værste måneder, og gjorde klart, at vi var i et »kapløb med tiden«.

Hendes faglige rykdækning for de dystre meldinger og dertil hørende stramning af restriktioner var udregninger foretaget af Statens Serum Institut, der havde set nærmere på, hvad introduktionen af B117 i Danmark ville betyde for udviklingen af epidemien.