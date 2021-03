Professor: Jeg hæfter mig ved, at det ser nogenlunde stabilt ud

Antallet af indlagte med covid-19 i Danmark stiger med 22 til 214, viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI). Det er det højeste antal siden 14. marts, hvor der var 217 smittede indlagt. Det er dog stadig langt færre end 4. januar, hvor 964 personer var indlagt med covid-19 i Danmark. Det er det højeste under epidemien. Siden er antallet faldet støt, men de seneste tre dage er det steget.

Det ses ofte, at antallet stiger over weekenden, da der ikke sker lige så mange udskrivelser, men tirsdag er stigningen altså fortsat. Der er det seneste døgn sket 40 nye indlæggelser af smittede. Når det samlede antal indlagte ikke stiger helt så meget, skyldes det, at der også er smittede, som er blevet udskrevet.

Det bekymrer imidlertid ikke Thorkild Sørensen, der professor emeritus i epidemiologi ved Københavns Universitet.

Han påpeger, at tallene indimellem giver nogle tilfældige udsving, og at man derfor skal være forsigtig med at overfortolke.

»Jeg hæfter mig først og fremmest ved, at det ser nogenlunde stabilt ud, om end der er sket en mindre bekymringsværdig stigning i antallet af indlagte«.

»Jeg vil mene, at det nok er lidt af en tilfældighed, om det er lidt højere eller lavere. Helt afgørende er, at vi er meget, meget langt fra de situationer, vi har været i før, hvor epidemien virkelig rullede sig ud over befolkningen«, siger han.

Derudover er yderligere en smittet afgået ved døden det seneste døgn. Det vides ikke, om vedkommende var indlagt på hospitalet.

Af de indlagte er 46 personer indlagt på landets intensivafdelinger, og af dem er 27 tilkoblet en respirator. Mandag var tallene 42 og 21.

Der er fundet yderligere 630 smittede i 151.115 PCR-test det seneste døgn.

Det svarer til, at 0,42 procent af testene har været positive. Det tal kendes også som positivprocenten. Det tal har svinget mellem 0,3 og 0,5 i februar og marts.

Ud over de nye PCR-smittetilfælde er der registreret 124 positive lyntest. For to uger siden begyndte SSI at inkludere lyntest i sin opgørelse, men det vakte kritik, da lyntest er mere usikre end PCR-test. Det betyder, at de i sjældne tilfælde kan vise et positivt svar, selv om den testede ikke er smittet. SSI er derfor ved at ændre sin opgørelse, så det fremover kun er positive svar fra PCR-test, der indgår i smittetallene

ritzau