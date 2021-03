Nye beregninger: Fuld åbning af folkeskolen giver mindst 4200 smittede om dagen

Det er ikke muligt at åbne landets grundskoler helt for samtlige elever efter påske uden at risikere, at smitten sætter nye rekorder. Det viser de beregninger, som Statens Serum Instituts hårdeste talknusere afleverede til politikerne, netop som de gik ind til de afgørende forhandlinger om genåbning.

Ifølge ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 vil en fuld åbning for alle grundskolens klasser medføre mindst 4.200 daglige smittede 10. maj, som er skæringsdato for beregningerne. Det er kun et lille nøk fra smitterekorden 16. december.

De 4.200 smittede er endda et minimumsbud på antallet af smittede. Eksperterne har for første gang taget hensyn til, at virus har vanskeligere ved at brede sig, når solen i løbet af foråret og sommeren varmer landet op. Hidtil har det været umuligt at give et bud på denne sæsoneffekt, men nu har regnedrengene skævet til de svenske erfaringer fra sidste år. I bedste fald, skønner de, vil Danmark opleve 75 procent af den gevinst, som svenskerne fik, fordi vi har flere restriktioner, der i forvejen holder smitten nede.