Hospitaler kan blive overfyldt med covidpatienter til maj: Læs, hvorfor politikerne ikke tillader det

Forestil dig, det er lørdag 1. maj. Sommeren nærmer sig, store dele af samfundet er blevet genåbnet, men coronakrisen er langt fra slut endnu.

Du læser i avisen, at i dag er 2.000 testet positive for coronavirus. Du læser, at der er 100 nyindlagte, så det samlede antal indlagte covidpatienter nu er helt oppe på 500. Stigende dag for dag.

Du læser i avisen, at den tredje coronabølge nu er en realitet i Danmark.

Sådan bliver konsekvensen af den brede politiske genåbningsaftale, som faldt på plads sent mandag aften, hvis virkeligheden og vejrets indflydelse bliver, som de matematiske moduleringsberegninger viser. Foretaget af eksperter under Statens Serum Institut.