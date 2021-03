Kommunerne: Vi tabte nogle skrøbelige børn og unge under corona

Et antal børn og unge med psykiske vanskeligheder er under nedlukningen af samfundet faldet gennem det kommunale sikkerhedsnet, som skal sikre børn og unge under 18 år hurtig hjælp til at håndtere deres problemer. Sådan lyder erkendelsen fra Jacob Bundsgaard (S), der er formand for Kommunernes Landsforening og borgmester i Aarhus:

»Der er nogle, vi ikke har fanget«.

Skoler, fritidsordninger og daginstitutioner har i perioder været nedlukket for at forhindre spredning af coronavirus. I første omgang i foråret 2020 og siden i vinterens bølge, hvor børnehaver og vuggestuer dog har været åbne. Efter påske åbner 5.-8.-klasser hver anden uge efter godt tre måneder med online undervisning.