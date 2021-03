Kommunerne: Vi tabte nogle skrøbelige børn under corona

Et antal børn og unge med psykiske vanskeligheder er under nedlukningen af samfundet faldet gennem det kommunale sikkerhedsnet, som skal sikre børn og unge under 18 år hurtig hjælp til at håndtere deres problemer. Sådan lyder erkendelsen fra Jacob Bundsgaard (S), der er formand for Kommunernes Landsforening og borgmester i Aarhus:

»Der er nogle, vi ikke har fanget«.

Skoler, fritidsordninger og daginstitutioner har i perioder været nedlukket for at forhindre spredning af coronavirus. I første omgang i foråret 2020 og siden i vinterens bølge, hvor børnehaver og vuggestuer dog har været åbne. Efter påske åbner 5.-8.-klasser hver anden uge efter godt tre måneder med online undervisning.

»Selv om dygtige lærere og andre medarbejdere på skolerne har gjort en stor indsats for at holde øje med børn og unges trivsel, har det i perioder været svært at være lige så tæt på dem som til hverdag, fordi det meste af undervisningen har været via skærmen. Kommunerne skal bruge ekstra kræfter nu på at samle dem op, som har haft det svært under corona«, siger Jacob Bundsgaard.

Hans udtalelser kommer, efter at klinikchef Nina Staal fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hovedstaden i et interview med Politiken tegnede et alarmerende billede af, hvordan mange børn og unge med mentale problemer og psykisk sygdom har fået det værre under epidemien. De faste rammer i hverdagen forsvandt, isolationen gjorde ondt, og nogle, som før kunne hjælpes i det kommunale system, var overladt til sig selv og fik det værre og værre. I sine 15 år i faget har Nina Staal aldrig oplevet noget lignende.