Norsk-dansk tomandshær: Her er status på AstraZeneca-udrulningen i Europa

I løbet af de seneste uger har flere lande sat udrulningen af AstraZeneca-vaccinen på pause som en sikkerhedsforanstaltning, mens efterforskere har undersøgt flere tilfælde af blodpropper blandt personer, som er blevet stukket med vaccinen.

Mens flere lande efterhånden har genoptaget brugen af vaccinen, har de danske sundhedsmyndigheder netop udmeldt, at AstraZeneca-pausen fortsætter mindst tre uger endnu.

Det er på trods af, at Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA 18. marts konstaterede, at fordelene ved vaccinen opvejede ulemperne, selv om agenturet ikke kunne udelukke en sammenhæng mellem vaccinen og »meget sjældne tilfælde« af blodpropper med et lavt antal blodplader samt blødninger.

»På nuværende tidspunkt mener vi, at vores grundlag for at træffe en endelig beslutning om den videre brug af Covid-19 vaccinen fra AstraZeneca er for usikkert. Der er sat mange undersøgelser i gang, men vi har endnu ingen konklusioner. Derfor har vi besluttet at forlænge pausen«, udtaler Søren Brostrøm i en pressemeddelelse.

Dermed er Danmark ét af de eneste lande, som fortsat har suspenderet brugen af den omdiskuterede vaccine.