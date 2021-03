Professor om vaccinepause: Danmark fejler

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, benyttede sig af sin position som Danmarks sundhedslandsfader, da han mandag offentliggjorde sin beslutning om at forlænge pausen for AstraZeneca-vaccinen.

»Det er ekstremt vigtigt for mig, at denne vaccine vil jeg selv tage, og den vil jeg give til mine pårørende«, sagde han, mens han pointerede, at beslutningen om pausen i sidste ende var hans.

At styrelsesdirektøren talte direkte ind i kameraet og ud i de danske stuer imponerer dog langtfra alle forskere, som er vant til at studere vacciner og bivirkninger.