Danmark åbner. Vi slapper af. Ses med flere. Men ro på, vi har en trumf i ærmet

Epidemien ser ud til at være under kontrol, og mange håber, at vi har det værste bag os. Vi reagerer med sænkede skuldre og ses med flere, både privat og på jobbet, viser tal. Men vi er klar til at stramme op, hvis det bliver nødvendigt, siger professor Michael Bang Petersen. Han opfordrer til, at vi opfatter jævnlige coronatests på en ny måde.