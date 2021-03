Politikere er imod automatisk organdonation

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Som Politiken kunne fortælle lørdag, så går over halvdelen af befolkningen ifølge en ny Megafon-undersøgelse ind for, at vi som danskere bør blive registreret som organdonorer automatisk - så vi i stedet for aktivt at melde os til donorregistret i fremtiden skal sørge for at melde os fra, hvis vi ikke ønsker at donere organer efter døden.

Men befolkningens lydhørhed over for et borgerforslag, som en far, der mistede sin 15-årige datter, mens hun stod på venteliste til at få et nyt hjerte, i øjeblikket samler underskrifter til, er ikke at genfinde hos folketingspolitikerne.