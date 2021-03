Sundhedsstyrelsen erkender vaccinekaos

»Det har været tydeligt at se, at kriterierne for særligt målgruppe 5 er blevet tolket meget forskelligt, og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt«.

Sådan lyder udmeldingen fra enhedschef Bolette Søborg i en pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen fredag.

Her erkender styrelsen, at der har været problemer med vaccinationen af målgruppe 5, der omfatter ’udvalgte patienter i særlig øget risiko’. En prioriteret målgruppe i vaccinationskalenderen, som har voldt mange logistiske problemer for regioner og sundhedsvæsen samt tvivl og rådvildhed blandt patienter, hvoraf mange har haft svært ved overhovedet at blive henvist til gruppen.