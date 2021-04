Jeg er begyndt at gå til tandlægen

Mens jeg sad i sofaen og så ’X Factor’ for en måned siden, lød der et knæk i min mund, da en kindtand gav op i kampen mod tyrkisk peber. Ud røg bolsje og et stykke tand. Skræk og rædsel. Min tunge forsvandt i et gigantisk krater, i spejlet åbenbarede sig et hul, sort som graven, af karies.

Det var ekstremt dårligt nyt, da jeg har det stramt med at gå til tandlægen. Med ét skyllede årtiers skræk for summende bor og isnende smerter ind over mig. Vækket til live blev barndommens traumer fra tandlægestolen i skolen, hvor jeg især erindrer den dag, jeg skulle have taget aftryk af bisserne. Jeg fik noget gipsagtigt stads i munden, var ved at blive kvalt og kastede fire halve med makrel og leverpostej op.

Det er så længe siden, jeg var til tandlægen sidst, at jeg knap erindrer hvornår. Men det må have været op til Galathea-ekspeditionen for knap 15 år siden, hvor det var et krav, at Politikens udsendte mødte op med dugfrisk tandlægeundersøgelse, da smerter i bisserne ikke dur på åbent hav. Siden 2006 har jeg børstet som en gal for at holde tandlægebesøg på afstand.