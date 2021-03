Nye smittede nærmer sig 1.000: De indlagte er yngre end tidligere, og det er positivt

Antallet af indlagte stiger med 8 til 200 i de seneste 23 timer, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Normalt opgøres tallene for de seneste 24 timer, altså et helt døgn, men grundet overgangen til sommertid er det ikke tilfældet søndag.

Ud af de 200 indlagte patienter får 27 hjælp af en respirator, mens 43 er på en intensivafdeling. Det vil sige, at cirka hver femte indlagte er på intensiv.

På grund af vaccinationsprogrammet er der færre ældre, som bliver indlagt med coronavirus. Det vil sige, at de indlagte generelt er blevet yngre, hvilket er positivt, da de yngre som regel står til et mildere indlæggelsesforløb.

Det siger Lars Østergaard, ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

»De patienter, vi får indlagt nu, er yngre end dem, vi så tidligere på hospitalerne. Og sandsynligheden for, at man får et godt forløb og kommer ud af et intensivt forløb i live, er højere, jo yngre man er«, forklarer han.

Yderligere én person med coronasmitte er død, og 964 personer er bekræftet coronasmittet de seneste 23 timer i 254.788 PCR-test. Dermed var det 0,38 procent af prøverne, der påviste smitte.

Det er første gang siden januar, at smittetallet er over 900 personer, men det kan skyldes en teknisk fejl i prøvesvar fra lørdag.

»Grundet tekniske problemer hos en testudbyder i går d. 27. marts kan dagens tal være overestimeret«.

»Bemærk også, at dagens tal kun indeholder data for 23 timer i stedet for de normale 24 timer som følge af overgangen til sommertid«, skriver SSI om søndagens tal.

Der er de seneste 23 timer desuden udført 94.415 lyntest, viser tallene. Det fremgår ikke, hvor mange af dem, der fik en lyntest, som efterfølgende har fået besked på, at de er smittede.

SSI ændrede 10. marts sin opgørelsesmetode til at omfatte PCR- og lyntest i et samlet tal, men har siden adskilt dem igen.

Det har SSI gjort, fordi seruminstituttet vurderer, at der er for stor usikkerhed forbundet med lyntestene.

En gennemgang, som SSI har foretaget af testsvar fra lyntest mellem 1. februar og 23. marts i år, har vist, at næsten hvert andet positive testsvar fra lyntest er falsk positive.

SSI opfordrer derfor til, at personer, som har fået et positivt svar i lyntest, hurtigst muligt får taget en PCR-test. For på den måde at be- eller afkræfte smitten.

