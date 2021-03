Eksperter forudser flere lokale smitteudbrud: »Branden ligger stadig og ulmer«

»For et par uger siden var vi jo duksen i Coronadanmark. Selv om vi har prøvet at have et lignende smittetal før, er måden, virussen er vækstet på i løbet af den sidste uges tid, bekymrende. Derfor sætter vi nu ind«.

Sådan lyder reaktionen fra Bo Hansen (S), borgmester i Svendborg Kommune, oven på kommunens udmelding mandag: 53 nye smittetilfælde i løbet af de seneste 7 dage, hvorunder »en række« tilfælde er med en mere smitsom mutation.

Ligesom hos nabokommunen Nyborg, som lørdag kunne konstatere, at der var fundet et tilfælde af enten den sydafrikanske eller brasilianske variant, har kommunen derfor sat ekstra ind for at inddæmme smitten.