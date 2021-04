Bente Klarlund: Tykke mennesker bliver mødt med fordomme

Når vi taler om konsekvenserne af svær overvægt, nævner vi oftest type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og artrose, slidgigt, i knæ, mens vi sjældent taler om, at den store kropsstørrelse også kan lede til problemer med at finde et job. Det viser sig imidlertid, at omkring hver tredje chef vægrer sig ved at ansætte en medarbejder, der er markant overvægtig. Svær overvægt betyder nedsat tilknytning til arbejdsmarkedet.

Mens der er meget fokus på diskriminering i relation til køn og etnicitet, accepterer vi tilsyneladende forskelsbehandling af personer med svær overvægt. Både danske og udenlandske undersøgelser viser, at overvægtige personer diskrimineres ved jobansættelse. Nogle har den opfattelse, at overvægt er udtryk for manglende disciplin, som igen kobles til dårlig arbejdsmoral. Andre henviser til, at overvægtige personer har øget risiko for sygdom.

Faktum er imidlertid, at svært overvægtige som gruppe betragtet kun har et lidt større sygefravær end normalvægtige personer. Så det er trist, hvis man skærer alle over én kam, og endnu mere trist, hvis ledere med et fast blik på bundlinjen lader sundhedsperspektivet overskygge andre aspekter som faglighed og samarbejdsrelationer. Og endelig er der de ledere, som med isnende kynisme fravælger de overvægtige af hensyn til firmaets image.

Tykke mennesker er dovne, dumme og mangler viljestyrke. Det er nogle af de mange fordomme, som overvægtige møder, når de bevæger sig rundt i virkeligheden. Ifølge en undersøgelse foretaget af YouGov for Novo Nordisk erklærer to ud af tre danskere sig enige i, at der bliver set ned på tykke mennesker. Halvdelen af de overvægtige svarer i undersøgelsen, at de føler, andre kigger på dem og tænker, de bør tage sig sammen og tabe sig. Samtidig svarer 41 procent af de overvægtige, at de får lavt selvværd, når andre ser skævt til dem på grund af vægten.