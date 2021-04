Spørg Bente Klarlund: Hop på cyklen, hvis bentøjet driller

Mie: Når man læser dig bliver gang, gåture, altid fremhævet. Hvorfor? Jeg er en kvinde midt i 70’erne og har som så mange andre svært ved at holde vægten nede. For nogle år siden tabte jeg nogle kilo med en kombination af intervalgang og intervaltræning på crosstrainer.

Her i coronatiden har jeg gået en del ture, men mit ene knæ brokker sig, når turene bliver for lange. Så nu cykler jeg og går en mindre tur. I det danske klima, hvor det næsten altid blæser, kommer pulsen op, svedperlerne løber på panden.

Det vigtigste er vel bevægelse væk fra sofaen, og at pulsen kommer op?

Bente Klarlund Pedersen: Hvor er det godt, at du giver mig lejlighed til at korrigere den misforståelse, at det kun er gang eller løb, der tæller som motion. Jeg bliver ofte begejstret ved tanken om, at alle, eller næsten alle, kan sætte det ene ben foran det andet og på den måde få noget motion.