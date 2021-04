Spørg Bente Klarlund: Jeg er allergisk over for æg og bliver derfor ikke vaccineret mod influenza. Men kan jeg tåle coronavaccine?

Anonym: Jeg er en kvinde på 75 år og er kommet i tvivl om, hvorvidt jeg kan tåle en vaccination mod corona. Jeg er allergisk over for hønseæg og bliver af den grund ikke vaccineret mod influenza.

Jeg har i mange år haft autoimmunt lavt stofskifte og er i behandling med god effekt, men er ellers rask. Kan jeg lade mig vaccinere mod corona?

Bente Klarlund Pedersen: Jeg er glad for at kunne fortælle dig, at selv om du er allergisk over for æg og derfor ikke kan tåle influenzavaccinen, kan du roligt lade dig vaccinere mod corona.

Personer, der er allergiske over for fødevarer eller pollen, kan nemlig som udgangspunkt godt blive vaccineret, da ingen af de godkendte vacciner er produceret på æg (hvilket influenzavacciner typisk er) eller indeholder rester af nødder, jordnødder, skaldyr eller pollen.