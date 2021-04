Kan en operation hjælpe mig med at holde tæt under løbeturen?

Anonym: Jeg er en kvinde på 62 år, der – i lighed med mange andre på min alder – med årene har fået en svagere bækkenbund med deraf følgende problemer i form af ’lækning’. Det foregår primært under løb, hvor jeg, selv om jeg forinden har tømt blæren, formår at gennemvæde et trusseindlæg i løbet af en halv times løb i moderat tempo. Herudover kan det ske, at jeg lækker lidt ved f.eks. nys eller anden belastning, hvis ikke jeg lige når at få knebet.

Jeg har født to børn og har siden udført knibeøvelser hver dag – så godt som. Ved min ældste datters fødsel sprang jeg ret voldsomt, faktisk helt om til endetarmen, hvorfor ingen i første omgang havde mod på at sy mig (!), men heldigvis kom der en yderst kompetent læge forbi, der påtog sig opgaven, og alt blev fint.

Jeg ved ikke, om en sådan fødselsskade muligvis kan være årsagen til, jeg lækker på trods af 28 år med knibeøvelser, og jeg ved heller ikke, om det er (endnu) en gene, som man som kvinde i min alder skal lære at leve med, eller om jeg skal overveje operation. Jeg har ingen idé om, hvor stort/omfattende et sådan indgreb vil være, ej heller om resultatet er holdbart?

Jeg lever et aktivt liv med daglig motion i form af cykling og/eller løb samt kajakroning i sommerhalvåret. Jeg er i god fysisk form, er ikke overvægtig og ryger heller ikke.

Bente Klarlund Pedersen: Sagt med et lille smil er du en ’vanskelig’ patient, fordi du gør alt det rigtige. Du laver knibeøvelser, du er generelt fysisk aktiv, og du er ikke overvægtig.