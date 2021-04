Borgmester beklager kort varsel: For høje smittetal udskyder genåbning i Rødøvre og Albertslund

Artiklen er opdateret kl. 16.57 med oplysningen om, at Albertslund Kommune også har fået påbud om at holde skoler og institutioner lukket, og med citat fra Steen Christiansen.

I Rødovre Kommune og Albertslund Kommune er alle skoler og fritidsordninger lukket tirsdag, fordi incidenstallet har passeret grænsen på 200. Det har Styrelsen for Patientsikkerhed informeret kommunerne om, oplyser de to kommuner.

»Det er synd for børnene, at de ikke kan komme i skole. Det gælder ikke mindst de store elever, som har været væk fra skolen i mange uger, og som havde glædet sig til at se kammeraterne«, siger borgmester Britt Jensen (S) i en pressemeddelelse.

»Men der er desværre ingen vej uden om. Vi bliver nødt til at få smitten ned igen, så det bliver trygt og sikkert for alle at komme tilbage i skole«.

Det er gået hurtigt inden for de seneste dage Britt Jensen (S), Rødovres borgmester

I stedet skal eleverne igen have fjernundervisning fra tirsdag, når påskeferien slutter. Rødovre Kommune igangsætter nu en ekstraordinær informationsindsats om smitteforebyggelse i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, lyder det. Indtil videre er der ingen meldinger om, at det skulle få betydning for genåbningen af de liberale erhverv i kommunen tirsdag.

Albertslunds borgmester, Steen Christiansen (S), beklager den korte tidshorisont:

»Jeg beklager, at I som forældre skal agere med så kort varsel – og tilsvarende for lærere, pædagoger og ledere. Jeg håber, at det lykkes med fælles hjælp. Og så nok en gang fuld fokus på at få smittetrykket ned i den kommende uge«, skriver han på Facebook.

I fem andre hovedstadskommuner må de liberale serviceerhverv først åbne 11. april på grund af høj smitte. Det gælder Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe. Her er skoler og fritidsordninger også blevet lukket ned.

»Vi har længe ligget flot, selv om smittetallene i kommunerne omkring os har været meget høje. Vi har været gode til at passe godt på hinanden i Rødovre. Men efter genåbningen er smittetallene også steget hos os, og det er gået hurtigt inden for de seneste dage«, siger Britt Jensen videre.

Der har de seneste syv dage været 84 smittetilfælde i Rødøvre Kommune og 59 i Albertslund Kommune. Det giver incidenstal på henholdsvis 207,2 og 213,2. Dermed har de to kommuner mandag henholdsvis det femte- og fjerdehøjeste højeste incidenstal i landet. Incidenstallet er et udtryk for, hvor mange smittede der er per 100.000 indbyggere.

