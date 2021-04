Den nye risikovurdering rummer et enormt paradoks

Mens der er fuldt tryk på genåbningen i det meste af landet og gang i frisørernes sakse og tatovørernes brummende nåle, rejser en ny risikovurdering fra myndighederne advarselsflaget for Region Hovedstaden og særligt en stribe kommuner på den københavnske vestegn med høje smittetal.

»Smitten i Region Hovedstaden er vedvarende høj og fortsat stigende, hvor der gennem flere uger har været stigende smitte i flere af kommunerne omkring København, hvor der vurderes at være generel samfundssmitte«, skriver covid-19 risikogruppen, der består af repræsentanter fra Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Rigspolitiet, Statens Serum Institut og andre sundhedsfaglige myndigheder.

Det er således baggrunden for, at landets største region ifølge myndighederne fortsat skal være i absolut højeste risikoniveau 5. Dette niveau anvendes som udgangspunkt i situationer, hvor der er risiko for, at kapaciteten på sygehusene overskrides. Sådan er situationen imidlertid overhovedet ikke på hovedstadens hospitaler i øjeblikket, hvor der er indlagt 86 covidpatienter - en femtedel af antallet da epidemien toppede for tre måneder siden.

Covid-gruppen skriver således også i risikovurderingen, at der ikke er et »aktuelt kapacitetspres på sygehusene«. På den måde rummer vurderingen et paradoks. På den ene side er der få covidpatienter på sygehusene, der for længst har genoptaget de funktioner, som var sat på pause under anden bølge. På den anden side kan der ifølge myndighederne stadig komme pres på sygehusene. Begrundelsen for at fastholde risikoniveau 5 i hovedstaden er: